Крымчан принуждают сдавать кровь для раненых российских военных

Медицинские учреждения не могут справиться с большим количеством раненых военных. В связи с этим, активно ведется принудительная кампания донорства крови на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Главный врач Симферопольской ЦРКБ издал специальный приказ, в котором указано, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно приостановить бесплатное предоставление медицинских услуг.

По словам Денисовой, в Севастополе в военном госпитале палаты переполнены, ставят дополнительные койки для раненых. В некоторых палатах находится около 40 человек.

Кроме того, чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто-либо – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

«Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами», - добавила Денисова.

Напомним, что ранее аналогичная ситуация была на территории таких называемых «ЛДНР»: студентов заставляли сдавать кровь для раненых боевиков.