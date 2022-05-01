Технику телеканалов Шуфрича-Медведчука конфисковали на «военные нужды», – СМИ

Технику и другое имущество компании «Медиахолдинг Новости», производившей контент для телеканалов Первый Независимый и Ukrlive, конфисковали «для нужд военной администрации».

Об этом сообщает «Детектор медиа».

Какая военная администрация, когда именно и на основании чего конфисковала это имущество, выяснить пока не удалось. Также известно, что сотрудникам компании остались должны заработную плату за январь и февраль. Эти деньги им якобы обещают выплатить.

Формальным владельцем компании является народный депутат Нестор Шуфрич, являвшийся членом фракции ОПЗЖ до ее ликвидации. Телеканалы Ukrlive и Первый независимый считали близкими к Виктору Медведчуку; сам тогдашний председатель политсовета ОПЗЖ не возражал по поводу этой формулировки. В конце 2021 года в отношении этих каналов были введены санкции.

В начале полномасштабного вторжения российской армии YouTube-каналы Ukrlive и Первый независимый начали транслировать общий эфир. В нем пророссийские политики высказывались за капитуляцию и уступки россии. 2 марта каналы удалили свой архив и начали крутить в эфире патриотическое видео, а затем и сами YouTube-каналы были удалены.