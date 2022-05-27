Изнасилование 16-летней и жестокое обращение – двум российским оккупантам сообщили о подозрении

Прокуратурой идентифицированы два военнослужащих рф, издевавшиеся над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, группа военнослужащих рф в марте 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, жестоко обращались с гражданским населением.

«Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья – несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих – командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, заставляя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим рф», - уточнили в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие военные вс рф, причастные к совершению преступлений против мирного населения.