Жители еще двух громад Николаевщины могут получить помощь для ВПЛ

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27.05.2022 17:02

Жители еще двух громад Николаевщины смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят 22 общины в Николаевской области.

В перечень вошли:

Баштанский район:

- Баштанская городская территориальная громада;

- Березнеговатская поселковая территориальная громада;

- Гороховская сельское территориальное громада;

- Ингульская сельская территориальная громада;

- Снигиревская городская территориальная громада;

– Широковская сельская территориальная громада.

Вознесенский район:

- Бугская сельская территориальная громада;

- Вознесенская городская территориальная громада;

- Дорошевская сельская территориальная громада;

- Еланецкая поселковая территориальная громада;

– Прибужановская сельская территориальная громада.

Николаевский район:

- Воскресенская поселковая территориальная громада;

- Галициновская сельская территориальная громада;

- Константиновская сельская территориальная громада;

- Куцурубская сельская территориальная громада;

- Николаевская городская территориальная громада;

- Мешково-Погореловская сельская территориальная громада;

- Очаковская городская территориальная община;

- Первомайская поселковая территориальная громада;

- Радсадовская сельская территориальная община;

- Сухоеланецкая сельская территориальная громада;

– Шевченковская сельская территориальная громада.

    Фотофакт