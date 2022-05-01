Жители еще двух громад Николаевщины могут получить помощь для ВПЛ

Жители еще двух громад Николаевщины смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят 22 общины в Николаевской области.
В перечень вошли:
Баштанский район:
- Баштанская городская территориальная громада;
- Березнеговатская поселковая территориальная громада;
- Гороховская сельское территориальное громада;
- Ингульская сельская территориальная громада;
- Снигиревская городская территориальная громада;
– Широковская сельская территориальная громада.
Вознесенский район:
- Бугская сельская территориальная громада;
- Вознесенская городская территориальная громада;
- Дорошевская сельская территориальная громада;
- Еланецкая поселковая территориальная громада;
– Прибужановская сельская территориальная громада.
Николаевский район:
- Воскресенская поселковая территориальная громада;
- Галициновская сельская территориальная громада;
- Константиновская сельская территориальная громада;
- Куцурубская сельская территориальная громада;
- Николаевская городская территориальная громада;
- Мешково-Погореловская сельская территориальная громада;
- Очаковская городская территориальная община;
- Первомайская поселковая территориальная громада;
- Радсадовская сельская территориальная община;
- Сухоеланецкая сельская территориальная громада;
– Шевченковская сельская территориальная громада.