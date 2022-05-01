Жители еще двух громад Николаевщины могут получить помощь для ВПЛ

Жители еще двух громад Николаевщины смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят 22 общины в Николаевской области.

В перечень вошли:

Баштанский район:

- Баштанская городская территориальная громада; - Березнеговатская поселковая территориальная громада; - Гороховская сельское территориальное громада; - Ингульская сельская территориальная громада; - Снигиревская городская территориальная громада; – Широковская сельская территориальная громада.

Вознесенский район:

- Бугская сельская территориальная громада; - Вознесенская городская территориальная громада; - Дорошевская сельская территориальная громада; - Еланецкая поселковая территориальная громада; – Прибужановская сельская территориальная громада.

Николаевский район: