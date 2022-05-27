Жительнице Николаевщины объявили подозрение за распространение пропаганды оккупантов

Жительнице пгт Арбузинка, которая публично выражала и распространяла призывы к поддержке решений действий государства-агрессора и его вооруженных формирований на территории нашей страны, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе расследования полицейские установили, что жительница района во время действия военного положения активно и публично отрицала военную агрессию россии, в том числе и среди своих односельчан, утверждая, что это Украина является инициатором военных действий.

27 мая при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры дознаватели вручили фигурантке уведомление о подозрении в совершении проступка, предусмотренного частью 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационная деятельность»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как замглавы райсовета объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Снигиревке.