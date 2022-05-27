В воронежской области российское командование ведет подготовку резервистов – в ГУР полагают, что их могут отправить в Украину

На полигонах воронежской области россия ведет подготовку резервистов, возможно, для переброски их в Украину.

О таких данных Главного управления разведки сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Мотузяник сказал, что на полигонах Погоново и Богучар в воронежской области россии идет спешная подготовка до 1,5 тысяч резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Не исключено, что после завершения трехнедельной подготовки эти наскоро сформированные части могут быть привлечены к ведению боевых действий в Украине.

Напомним, в россии на государственном уровне продолжается скрытая мобилизация. В белгородской и ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно.