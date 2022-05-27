Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса

Чем быстрее россия разблокирует украинские морские порты, тем быстрее остановится развертывание продовольственного кризиса в мире.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, сообщили в Офисе Президента Украины.

- россия перекрыла доступ к нашим портам на Черном море и оккупировала нашу часть берега Азовского моря. В результате этой военной блокады закрыто большинство традиционных маршрутов украинской торговли. В настоящее время 22 миллиона тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы сейчас, в это время, - сказал Зеленский.

По его мнению, блокада россией украинских портов может стать примером для подражания другим потенциальным агрессорам, которые хотят покорить соседей или забрать их территорию.

- Если россии удастся безнаказанно пройти через это в войне против Украины, другие государства увидят, что морская блокада – это якобы допустимый инструмент давления в современном мире. Следовательно, ни один из торговых маршрутов на море и ни одна страна после этого не будут в безопасности, – подчеркнул Президент Украины.

Он считает, что в июле у многих стран закончатся запасы прошлогоднего урожая, и уже осенью на мировых продовольственных рынках может сложиться кризисная ситуация, похожая на энергетический кризис в Европе в прошлом году.