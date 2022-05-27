Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса

Чем быстрее россия разблокирует украинские морские порты, тем быстрее остановится развертывание продовольственного кризиса в мире.
Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, сообщили в Офисе Президента Украины.
- россия перекрыла доступ к нашим портам на Черном море и оккупировала нашу часть берега Азовского моря. В результате этой военной блокады закрыто большинство традиционных маршрутов украинской торговли. В настоящее время 22 миллиона тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы сейчас, в это время, - сказал Зеленский.
По его мнению, блокада россией украинских портов может стать примером для подражания другим потенциальным агрессорам, которые хотят покорить соседей или забрать их территорию.
- Если россии удастся безнаказанно пройти через это в войне против Украины, другие государства увидят, что морская блокада – это якобы допустимый инструмент давления в современном мире. Следовательно, ни один из торговых маршрутов на море и ни одна страна после этого не будут в безопасности, – подчеркнул Президент Украины.
Он считает, что в июле у многих стран закончатся запасы прошлогоднего урожая, и уже осенью на мировых продовольственных рынках может сложиться кризисная ситуация, похожая на энергетический кризис в Европе в прошлом году.
- Чем быстрее эту войну удастся закончить, тем лучше будет для каждого народа. Не только для нас. Чем быстрее будут разблокированы наши порты, тем скорее остановится развертывание продовольственного кризиса, потому что сможем отправить на мировой рынок и наши запасы, и новый урожай, - отметил Зеленский.