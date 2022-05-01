На Херсонщине оккупанты разместились в одной из исправительных колоний – туда же они свезли свою технику

Оккупанты размещают свой личный состав в исправительной колонии в Херсонской области.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон). В настоящее время колония №10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника.

Также сообщается, что ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят поставлять средства и «гуманитарную помощь» в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усугубит гуманитарную катастрофу в городе.

Напомним, на Херсонщине усугубляется ситуация с наличием лекарств – оккупанты наладили нелегальную продажу медпрепаратов.