Независимые эксперты опубликовали отчет о зверствах рф и призвали остановить геноцид украинцев

Первый независимый отчет по обвинениям рф в геноциде в Украине утверждает, что действия россии в Украине дают достаточно доказательств, чтобы заключить, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на «CNN».

В правовом отчете, подписанном более 30 ведущими учеными-юристами и экспертами по геноциду, российское государство обвиняется в нарушении нескольких статей Конвенции ООН о геноциде. Документ предупреждает о серьезном и неизбежном риске геноцида в Украине, подкрепляя обвинения длинным списком доказательств, включая примеры массовых убийств мирных жителей, принудительных депортаций и дегуманизирующую антиукраинскую риторику, используемую чиновниками россии.

Отчет был подготовлен Институтом стратегии и политики New Lines, американским аналитическим центром, и базирующимся в Канаде Центром прав человека Рауля Валленберга. Его авторы пришлют копии в парламенты, правительства и в международные организации по всему миру.

- Мы собрали ведущих юридических экспертов со всего мира, которые затем изучили все доказательства, и они пришли к выводу, что российская федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о геноциде в Украине, – сказал Азим Ибрагим из Института New Lines.

Ибрагим посетил Украину в марте, чтобы собрать доказательства для отчета. Согласно Конвенции ООН о геноциде, ее подписанты имеют юридическое обязательство предотвратить геноцид, и отчет призывает международное сообщество действовать.

- У нас совсем нет времени, мы считаем, что существует очень серьезный риск геноцида, - сказал Ибрагим. - Каждая страна, подписавшая Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая российскую федерацию, каждая страна должна сделать все возможное, чтобы это прекратить, иначе она также нарушит конвенцию.

В одной из самых страшных частей отчета эксперты делают прямое сравнение с резней в Сребренице 1995 года, призывая мир действовать, пока не стало слишком поздно.

В отчете указывают прямо на Москву, обвиняя российских высших должностных лиц в организации подстрекательства к геноциду и заложении основы для будущего геноцида с неоднократным отрицанием существования украинской идентичности.