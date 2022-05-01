ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Британия и Нидерланды передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 27 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 28 мая.

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00:41 Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним.

Об этом сообщает «LIGA.net».

По словам министра, кроме Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды. Он отметил, что ракеты будут «настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море».

- Чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства, – отметил министр.

00:25 Ситуация на Донбассе остается сложной, но ВСУ ее контролируют и знают о планах оккупантов.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает «Новое время».

- Оккупационные войска рф ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях. Обстановка остается сложной, в то же время Вооруженные силы Украины ее контролируют и знают о планах врага, - сказал спикер Минобороны.

00:14 На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил 27 мая отразили 8 атак врага. На 5 локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили:

• 5 танков; • 10 единиц боевой бронированной техники; • 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.