«Донбасс будет украинским, мы восстановим каждый город», - Президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина сохранит контроль над Донбассом и восстановит его.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все, чтобы усилить его, и мы усилим. Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, потому что это мы, это наша сущность. И даже если рф принесет туда разрушения и страдания, мы все равно восстановим каждый город, и каждую громаду. Там нет и не будет ни одной реальной альтернативы украинским флагам, - сказал Зеленский.