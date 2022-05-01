Война на Николаевщине: ВСУ сорвали атаки оккупантов, лишив их 63 солдат, 19 единиц техники, самолета и 6 вертолетов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 27 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:01 На линии столкновения продолжаются боевые действия. Противник продолжает укреплять свою оборону, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради своей обороны срывают плиты с дорог.

Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня.

По позициям ВСУ враг нанес пять ударов вертолетами Ми-8. Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, следует заметить, что атака сорвана.

Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной вражеские ракеты типа «воздух - воздух» самоликвидировались. Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29.

По результатам проведенных нами контратак, противник понес потери, которые составляют: 63 рашиста и 19 единиц вражеской техники, среди которых три современные танки Т-72, ​​пять единиц другой бронированной техники и две автомобильной, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артустановку, один самолет и шесть вертолетов.

Шторм в Черном море вынуждает часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма, но два ракетных и три десантных корабля продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины.

В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы. Ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится и характеризуется сосредоточением руководства на внутренних проблемах и неспособностью власти обеспечить выполнение мобилизационных задач по поддержке действий россии.

06:53 Отбой воздушной тревоги.

06:19 По всей Николаевской области объявили воздушную тревогу.