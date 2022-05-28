Оккупанты не могут наладить обеспечение своих войск – для сокрытия потерь автопарка командиры держат технику в тылу

России не удается решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Чтобы избежать ответственности за потерю техники командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Более трех тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

С начала военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения рф уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы.

Защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.