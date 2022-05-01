Оккупанты открыли в Мариуполе одну из школ - обещают выпускникам «дипломы» «днр» и поступление в ВУЗы рф в депрессивных регионах

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе частично открыли школу №65.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские солдаты заставили родителей убрать мусор, закрыть окна пленкой и привести территорию в порядок.

Фактически набрано 9 классов всех возрастов по 35-45 детей в каждом. В школе работает небольшое по количеству классов крыло.

«Питание у детей нет. Электричество подается от одного генератора, поэтому де-факто образование без какой-либо компьютерной техники. Преподавание – на русском: язык/литература/математика. Выпускникам обещают выдать «дипломы» «ДНР» и предлагают сразу поступление в ряд российских вузов, которые находятся в (жопе мира) экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом россиян», - написал Андрющенко.

Он добавил, что Советский союз вернулся в Мариуполь во всех ярких красках средневековья и тоталитаризма.

«Не хватает только переименовать Мариуполь в Жданов и восстановить бюст палача Ленинграда», - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, оккупанты в Мариуполе продолжили обучение в школах до 1 сентября для деукраинизации и перехода на российскую программу.