На Николаевщине СБУ разоблачила еще одного сторонника оккупантов

В Николаевской области СБУ заблокировала деятельность злоумышленника, распространявшего материалы в ущерб интересам Украины.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области.

Установлено, что местный житель общался с лицами, проживающими на временно оккупированных территориях. Используя социальные сети, он размещал и распространял материалы, направленные на оправдывание и одобрение вооруженной агрессии рф против Украины, тем самым пропагандировал войну.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, как жительнице Николаевщины объявили подозрение за распространение пропаганды оккупантов.