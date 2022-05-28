«Парк артиллерии 155 мм пополняется»: Резников сообщил о прибытии в Украину американских САУ М109

В Украину прибыла партия американских самоходных артиллерийских установок М109.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.

«В публичном пространстве все больше отзывов наших воинов, получивших опыт использования в боевых условиях тяжелого вооружения иностранного производства. Я рад, что львиная доля этих отзывов очень положительна. Благодаря мастерству наших защитников и защитниц, российские оккупанты получают отпор, которого не ожидали. На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность, ставшая результатом большой командной работы во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление явилось результатом кооперации нескольких стран», – рассказал Резников.

Также он отметил, что береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды.

«Уверен, что боевое братство «Гарпунов» и наших «Нептунов» поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также стало результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить «Гарпуны» от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса. Среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов. Как любой министр на моем месте, я хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше и еще позавчера. Ибо речь идет о жизни наших людей», – отметил министр обороны.

Также он отметил, что Украина уже получила больше боеприпасов стандарта НАТО, чем имела доступ к боеприпасам советского образца.

«Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. А ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться. Стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение. Кооперация государств-партнеров, предоставляющих Украине вооружение и технику, уже беспрецедентна. В каждом комментарии относительно оружия и поддержки Украины я благодарю моих коллег-министров обороны. Это не просто вежливость – это наглядная демонстрация, что Украина не одна», – рассказал Алексей Резников.

Министр обороны Украины также отметил важную роль правительства США и союзников в вопросе получения вооружения, отметив что результаты этого еще впереди.