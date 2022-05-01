Моряки передали украинским пограничникам спасательный круг и световой буй с утонувшего крейсера «Москва»

К украинским пограничникам попали спасательный круг и световой буй с российского крейсера «Москва».

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook.

«Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся отличными предметами. В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй с крейсера-утопленника «Москва», – заявил Дейнеко.

Глава ГПСУ отметил, что их передали неравнодушные моряки.

«После встречи недофлагмана чф рф с Нептуном вещи дрейфовали в открытом море. Была «МОСКВА» – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные воспоминания. Слава Украине!» – подчеркнул Дейнеко.

Напомним, 13 марта стало известно, что ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В итоге суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.