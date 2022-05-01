«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании»: Жена оккупанта жалуется ему на поведение вернувшихся с войны рашистов

Жена оккупанта рассказала ему о том, что в приграничных российских городах рашисты, вернувшиеся домой, насилуют женщин.

Соответствующий перехват опубликовали в Службе безопасности Украины.

Женщина рассказала, что в Белгородской области много заявлений об изнасиловании. Туда же приезжают на ротацию военные с востока россии, и пристают к девушкам. Одну рашист позвал на свидание, а привел к 15 своим сослуживцам.

-У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… Про-о-сто…

-По какой территории, Белгород?

-Не, Валуйки, Уразово, Вейделевка.

-Серьезно? Так. Я тебе щас скажу. Никаких ногтей, никаких бровей, дома работаешь. В темное время никуда не выходи.

-Че?

-Ну как, ты щас мне сказала.

-А-а-а, в этом смысле. У нас в городе нет солдат.

-Да пох*й. Они по гражданке могут ходить. Откуда ты знаешь? Я тебе говорю, не выходи.

-Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, и Хабаровск, и Ханты-Мансийск. Говорит, едет, а они машины понакупили, ездят, остановились возле двух 12-летних, уговаривали покататься. А в Вейделевке девочка познакомилась с военным, он ее пригласил погулять. Она думала, они вдвоем, а там 15 человек, прикинь.

-И чисто еб*ли что ли ее?

-Да! Нет, бл*ть, Саш, рассказывали о войне.