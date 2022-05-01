На границе с беларусью задержали предателя, который служил оккупантам на Донбассе – он прикрывался паспортом Украины

Бывший военнослужащий рф, который, прикрываясь украинским паспортом, попытался попасть в Украину, был задержан на границе с беларусью.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Предателя разоблачили оперативные сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с представителями СБУ в пункте пропуска «Доманово».

Установлено, что мужчина в 2009 году уехал на проживание в рф, где получил российское гражданство. В течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах рф, а в 2016 году заключил многолетний контракт. Служил в составе 20-й отдельной мотострелковой бригады в Волгограде. Имеется информация о том, что это подразделение участвовало в военных действиях на Донбассе.

На днях злоумышленнику следователи сообщили о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины), а Луцкий горрайонный суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Мероприятия по разоблачению предателя проводились при процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры. В настоящее время идет досудебное расследование.