«Здесь неделю прожить, можно уже праздник устраивать»: Оккупант пожаловался, что армия рф оказалась «бутафорской», и он не знает, как теперь сбежать

Оккупант по телефону жаловался матери о невозможности уволиться из армии и вернуться домой.

Перехват разговора обнародовали в ГУР Минобороны Украины.

Сын жалуется, что обещанной ротации не предвидится:

– Нет такой директивы – типа, 90 суток на какой-то е… (жалкой) спецоперации. Сказали вообще до года могут держать! Здесь увольняться вообще бессмысленно. Вот люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср… (рассказывают), какие они пи… (жалкие люди), предатели родины, хуже говноедов. Не мужчины, вы женщины. Они сидят и слушают, надеясь что уволятся. Но пока в россию не выбраться, уволиться невозможно вообще. А как в россию выбраться? На границе ФСБшники стоят. Они каждую машину проверяют до винтика. Вдруг скрылся какой-нибудь беглец.

Оккупант жалуется, что у него нет идей, как выбраться из Украины:

– Здесь неделю прожить можно уже праздник устраивать. Как меня эта армия за… (утомила) вместе с государством е… (осточертевшим).

На вопрос матери, а что же делать, просит обращаться в комитет солдатских матерей, военную прокуратуру:

– Говори, я развожусь, больная женщина, у меня один сын остался, верните его домой!

В конце разговора рашист рассказывает, что будет писать отказ служить. Лучше сидеть, потому что это безопаснее, чем служить «этой помойке»: