Омбудсмен рассказала о пытках оккупантов над военнопленными и вводе им неизвестных препаратов

Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Во время мониторингового визита в здравоохранение, где находятся освобожденные из плена украинские военные, они сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.

Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Большинство украинских военнослужащих были взяты в плен оккупантами под Мариуполем. Сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали на гауптвахту, в следственный изолятор в городе Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа. Во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, одевали на голову мешок, связывали руки бечевками.

«В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали. С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил и бойцов отряда специального назначения «Азов». Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, избивали киевлянкой и ногами. Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву «М», после чего они теряли сознание и теряли память. Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение «Простите нас, родные россияне», гимн рф, историю создания герба и флага рф, иначе – применяли пытки и пытки», – сообщила Денисова.

Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 17-20 человек. Вместо санузла – ведро.

«Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. Относительно них оказывалось психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам», – добавила омбудсмен.

Жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

Украинцам не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании – на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда, давая мясо, рашисты издевались и говорили, что оно «человеческое».

Украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными. Карточки с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства розыска МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны отправляться сразу после пленения, были заполнены только непосредственно перед обменом.

Денисова отметила, что указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть эти факты нарушений рф прав граждан Украины.