Предателя, который сдавал оккупантам позиции ВСУ в Харькове и Ужгороде, приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Жителя Донецкой области, который передавал оккупантам информацию о ВСУ в Харькове и Ужгороде, за госизмену приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде доказано, что гражданин оправдывал военную агрессию рф против Украины.

Он предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами.

Мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан.