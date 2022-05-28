Суд арестовал ₴23 миллиона украинской компании, связанной с «Роснефтью»

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на почти на 23 миллиона гривен, которые находятся на счете банковского учреждения и принадлежат субъекту хозяйствования, образованному российским ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» и подконтрольному стране-агрессору.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (часть 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования установлены обстоятельства возможного финансирования широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины бенефициарами одного из хозяйствующих субъектов, находящегося на территории нашего государства и подконтрольного рф.

С целью предотвращения возможного использования этих денежных средств в ущерб украинскому народу по ходатайству стороны обвинения судом на них наложен арест.

Досудебное расследование осуществляется СБУ.

В СБУ добавили, что эта компания занималась снабжением электроэнергии.

Кроме того, СБУ направила в Кабмин предложения по национализации имущества заблокированного предприятия, а также во взаимодействии с государственным регулятором приостановила действие лицензии на поставку электроэнергии в наше государство.

В ведомстве отметили, что соответствующие меры реагирования не отразятся на стабильности функционирования энергетической отрасли и конечных потребителей коммунальных услуг в Украине.

Напомним, как суд арестовал корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака более чем на 40 миллионов гривен.