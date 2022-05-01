путин «углубленно обменивался мнениями» с Макроном и Шольцом и пытался выторговать снятие санкций

В субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента россии владимира путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как сообщает пресс-служба Кремля, одним из обсуждаемых вопросов было снятие санкций.

Российский лидер обосновал необходимость снятия санкционных ограничений проблемами в области глобальной продовольственной безопасности.

«Владимир Путин аргументировано и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций. Со своей стороны, Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», - сообщает Кремль.

Кроме того, состоялся «углубленный обмен мнениями» о ситуации в Украине. Путин, в частности, заявил о налаживании «мирной жизни» в разрушенном и захваченном россиянами Мариуполе и других находящихся под оккупацией городах Донецкой и Луганской области.

Также Путин заявил, что Россия готова к «возобновлению диалога» с Киевом и в очередной раз выразил недовольство поставками оружия Украине.

«Лидеры договорились продолжить контакты» , – резюмирует Кремль.

В свою очередь федеральное правительство Германии информирует, что разговор инициировали Шольц и Макрон. Он длился 80 минут.

«Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск. Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта», - говорится в сообщении.

Немецкая сторона также сообщает, что Шольц и Макрон говорили с Путиным о напряженной ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер якобы пообещал посодействовать разблокированию экспорта зерна из Украины с участием ООН.

«Президент Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно морем. Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов с целью разрешения экспорта зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий. Канцлер, президент Макрон и президент Путин согласились с центральной ролью организации Объединенных Наций в достижении и реализации соглашения по этому вопросу», – отмечает федеральное правительство.

А в Елисейском дворце добавили, что Президент Республики и канцлер Германии требовали от путина освобождения около 2500 защитников «Азовстали», ставших военнопленными.