Уже семь парламентов мира признали действия российских оккупантов геноцидом украинского народа, — председатель Верховной Рады

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме украинских переговорщиков, признание действий российских войск в Украине геноцидом украинцев поддержали парламенты Эстонии, Латвии, Канады, Польши, Литвы и Чехии.

«Искренне верю, что количество стран, которые будут солидарны с таким решением будет только расти. Признание преступлений России геноцидом украинского народа — это, прежде всего, уважение к памяти тысяч невинно убитых украинцев, в том числе детей» , — сказал Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что россия должна ответить за совершенные военные преступления и выразил надежду, что все цивилизованные страны мира разделяют позицию украинского парламента:

«Я верю, что весь мир с нами и за нас» .

Напомним, что войну России против Украины официально признали геноцидом парламенты Эстонии и Латвии .

Также с Литвой признал войну в Украине геноцидом, а Россию – страной-террористом.