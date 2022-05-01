Зеленский рассказал, какой видит победу Украины и «план минимум»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочтет победой полное восстановление территориальной целостности Украины, а «план минимум» - возвращение территорий, которые рф оккупировала после 24 февраля.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в интервью нидерландскому NOS.

«Украина точно выиграет эту войну. Вопрос – какой ценой и вопрос времени», - ответил Зеленский на вопрос о том, что он думает по поводу оптимистических ожиданий украинцев.

Он сказал, что для него победой Украины в войне будет возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и ОРДЛО, но отметил, что Украина вряд ли сможет достичь этой цели полностью на поле боя.

«Я не считаю, что военным путем мы можем восстановить полностью всю нашу территорию. Если мы решим идти по такому пути, то потеряем сотни тысяч людей. Мы должны как минимум вернуться в 24 число, и после этого можем говорить об отстаивании нашей территории путем дипломатии. Я имею в виду, что мы можем воевать с РФ, но не до последнего человека. Если им все равно – мне не все равно. Если мы вернемся на линию 24 числа – я уверен, что Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс в Российской Федерации, мы никогда этого не признаем», - сказал Владимир Зеленский.

Он также намекнул, что не видит способов добиться прогресса в переговорах, если они ведутся не лично с Владимиром Путиным.

«Вопрос в том, что не с кем договариваться. Он построил такое государство, что там никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел, не важно, что он отправляет какую-нибудь переговорную группу, эти люди – они никто, к сожалению», - отметил президент.

На уточняющий вопрос, когда Украина будет готова вести переговоры, Зеленский ответил хотя бы сейчас.