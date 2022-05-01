Российский оккупант, которого возле Николаева «забыли» свои же и он попал в плен, хочет вернуться обратно – узнать, «как там пацаны»

Российский оккупант Дмитрий Парамошкин побывал на войне в Украине, попал в плен, был обменян, но все равно хочет поехать обратно.

Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке», которую цитирует «Meduza».

24-летний рядовой Дмитрий Парамошкин из Санкт-Петербурга подписал контракт с российской армией в 2020 году, к концу срочной службы. 25 февраля 2022-го Дмитрию и его сослуживцам сказали, что они едут на учения в Крым. Там им поставили новую задачу и отправили в Херсон, а затем — в Николаев.

На пути к Николаеву колонна российских военных попала под артиллерийский обстрел и разделилась на несколько частей. В группе Дмитрия осталось около 30 человек. Он рассказал, что после этого их продолжали обстреливать — причем украинские войска, по его словам, якобы использовали кассетные боеприпасы, чему он очень возмутился.

«Нас обстреливали. Серьезно так обстреливали. Причем обстреливали, как украинцы говорят, тем, чем нельзя обстреливать. По Женевской конвенции. Нас обстреливали с Тактический ракетный комплекс, находится на вооружении украинской армии. «Точек» и еще с этих… я забыл, с боеприпасами, которые запрещены. Фосфорных не было. А те, которые разлетаются, как лепестки, разрывают людей. Я это видел», - рассказал оккупант.

На ночлег группа военных, в которой находился Парамошкин, остановилась в лесополосе. Когда он проснулся, то обнаружил, что остался один. Его сослуживцы забыли его.

«Оставили меня, получается, забыли», — рассказал Дмитрий.

Спустя три дня он вышел из леса в поисках еды, и его сразу же задержали украинские военные. Оккупанта отвезли в Новую Одессу, а затем в Винницу, где поместили в следственный изолятор.

Парамошкин утверждает, что в плену его регулярно били, особенно после того, как оккупанты совершали очередные зверства.

«Допустим, Буча была: 400 человек, насиловали людей, что-то такое. Они заходят, говорят: «Видел по новостям?» — «Ну видел». Ну и начинали бить. «Вот это твои нацисты, твои освободители, кого вы освобождаете». Так же за Мариуполь, за Харьков. Бомбежка начинается, они по новостям показывают, заходят. «Видел?» — «Видел». Ну получаешь», - рассказывал рашист.

На вопрос журналистки «Фонтанки», что он сам думает про события в Буче, Парамошкин заявил, что не верит в зверства своих сослуживцев и считает это постановкой.

Парамошкин стал одним из российских пленных, с которым записал видео украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными. Дмитрий утверждает, что видео было постановочным, а ответы на вопросы ему выдали заранее.

Парамошкин провел в плену около полутора месяцев. 19 апреля его вместе с другими пленными перевезли в СИЗО ближе к границе с Запорожской областью, а вскоре состоялся обмен.

«Утром нас посадили в автобус, мешки на голову надели, отвезли к мосту какому-то, он был подорван. На одной стороне стояли два автобуса украинских и вот нас 46 человек. С другой стороны — три «Камаза» наших русских, «Рыси» были и украинские военнопленные. Там мост подорванный, речка, и камни кинули. Мы прошли под мостом, встали, и потом украинцы пошли. Получается, с двух сторон. Они в автобус сели, мы — в «Камазы». И оттуда уже повезли. Можно сказать, как в кино», - рассказал Парамошкин.

В интервью «Фонтанке» Парамошкин рассказал, что собирается вернуться на войну.

«Я человек военный, простой. Там пацаны мои остались. Узнать, как они там. Плюс у нас продвижение есть вперед. Все хорошо, тактика поменялась. Это все произошло из-за неготовности. Нам не сказали, что мы едем на Украину, нас не готовили к этому», — заявил он.

При этом, мать Дмитрия Парамошкина назвала своего сына патриотом, а зачем россия напала на Украину – не знает.

«Как правильно, как неправильно, я не имею права судить. Кто я такая? Но я считаю, что россия — все-таки не агрессор. Я считаю, что все это правильно делается. Что этих нациков надо… Вот даже Дима говорит, что этих нациков надо… убирать», - сказала мать Парамошкина.

Напомним, россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Во время мониторингового визита в здравоохранение, где находятся освобожденные из плена украинские военные, они сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.