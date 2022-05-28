Террор стал фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы, - Зеленский

Террор стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы.

Об этом в своем обращении к нации сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Завершился 94-й день полномасштабной войны. Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и Харьковщине, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя. Ключевые направления борьбы на фронте – это по-прежнему Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление. Но наша оборона держится. Там несказанно сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает это давление оккупантов», - сказал Зеленский.

Он рассказал, что на следующей неделе ожидает хороших новостей по поставкам оружия от партнеров.

«Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превалировать оккупантов технологически и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю хороших новостей по поводу этой уже следующей недели», - сказал Зеленский .

«Сегодня российская армия нанесла совершенно нелепые, откровенно варварские удары по Сумщине. Ракеты, минометы. И зачем? Что это дает? Украинцы в Сумской области, как и в любой другой области нашего государства, уже все все поняли о России. И новым террором она ничего не сможет прибавить. И тем более не сможет запугать», – сказал Зеленский .

Президент упомянул об обстрелах и в Николаеве.

«В результате российского обстрела Николаева сегодня погиб один человек, семь ранены, двое – в очень тяжелом состоянии. Снаряды ударили по жилому району в двадцати метрах от детского садика. Вот таких врагов избрала для себя Российская Федерация», – сказал Зеленский .

Он в очередной раз отметил важность признания России государством-террористом.

«Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец признать официально Россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено», - подчеркнул Президент .

Также Зеленский рассказал, что готовится к выступлению на заседании Европейского совета.

«Готовлюсь к заседанию Европейского совета, которое состоится 30-31 мая. Буду обращаться к участникам заседания. В том числе и буду об этом говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле Украины. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше? Только вместе – только все европейцы – мы сможем остановить такую политику такого государства. Конечно, в обращении к Европейскому совету уделю необходимое внимание и тому прогрессу в развитии нашего государства, который уже достигнут и который может быть достигнут в ближайшее время», - сообщил он.

И рассказал о планах по работе на дипломатическом фронте.

«Также на следующей неделе продолжу обращаться в парламенты европейских стран. Будет и много другой международной активности, направленной на усиление нашего государства и на усиление совместного давления всего свободного мира на Россию», – рассказал Зеленский .

Отдельно отметил, что продолжается работа по поиску путей разблокировки портов Украины.

«Говорил сегодня с Премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об оборонной поддержке и поставках топлива в Украину. О том, как можем разблокировать украинские порты, а значит, как можем не допустить развертывание продовольственного кризиса. Отдельно обсудили и гарантии безопасности для Украины, должны активизировать работу над ними », - сказал Президент .

Зеленский назвал проявлением слабости запрет на выезд из временно оккупированных районов Херсонской области.