Появилась онлайн-библиотека обложек мировых медиа, посвященных войне в Украине

Англоязычный репозиторий We are Ukraine и компания Looqme создали онлайн-библиотеку столбцов и заголовков мировых СМИ, посвященных войне в Украине.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Уже удалось собрать и опубликовать более 3387 обложек 141 медиа. Это столбцы из 39 стран мира, выпущенные на 20 языках.

Подборки можно найти на английском, французском, немецком, испанском, итальянском и других языках.

Напомним, что Джоан Роулинг рассказала о бесплатных книгах о Гарри Поттере на украинском