ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Появилось видео как Миг-29 ВВС Украины проходит на предельно малой высоте в зоне боевых действий

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 28 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 29 мая.

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01:03 Появилось видео того, как Миг-29 ВВС Украины проходит на предельно малой высоте в зоне боевых действий.

00:15 В Минобороны Украины сообщили, что ориентировочные потери врага составляют 30 000 человек. Также там отметили, что на Бахмутском и Северодонецком направлениях Силы обороны Украины сорвали штурмовые действия врага. По информации от министра обороны, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70 и САУ CAESAR.