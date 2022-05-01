«В командовании врали мне в лицо»: россиянка рассказала как через генпрокуратуру рф вернула двух сыновей со «спецоперации»

Жительница России Марина рассказала, что ее сыновей-срочников незаконно отправили воевать в Украину, после чего с ними пропала связь. Военное командование страны-агрессора врало женщине прямо в лицо, заявляя что ее детей нет на территории Украины, а потом, что те подписали контракты.

Об этом женщина рассказала изданию ВВС, пишет Обозреватель.

По ее словам, чтобы вернуть сыновей, пришлось обращаться в Генпрокуратуру.

Это происходило на фоне того, что российский диктатор Владимир Путин 5 марта заявил, что на войне в Украине «принимают участие только профессиональные солдаты, офицеры и контрактники. Там нет ни одного призывника, и мы не планируем, мы не собираемся их использовать».

По словам Марины, ее история не уникальна, она общалась с матерями других призывников из той же части. Оказалось, что многие из них тоже потеряли связь со своими детьми. В поисках своих сыновей Марина объездила все поля, где, как заявляли в РФ, проходили учения и даже пыталась попасть в Украину.

«В военном госпитале не хватало ни лекарств, ни бинтов. Все снабжали местные жители. Солдаты были холодные и голодные. Местные люди приносили еду и питье в госпиталь», – заявила она.

Позже ей сказали, что ее дети якобы подписали контракты и принимают участие в «специальной военной операции в Украине».

«О чем вы вообще говорите? У них не было планов подписывать контракт. Они в армии три месяца. Они только один раз держали в руках ружье. Они только один раз были на полигоне. Большую часть времени они чистили снег лопатами. Я написала в прокуратуру с просьбой провести расследование. Я сказала им, что мои сыновья никак не могли подписать военный контракт. Я была уверена. Другие матери тоже писали. Они все знали своих детей», – сообщила Марина.

В итоге официальная жалоба женщины была удовлетворена. Российские власти подтвердили, что ее сыновья не подписывали военные контракты. Оба сына были возвращены в Россию.

«Они врали мне в лицо. Сначала врали, что моих сыновей нет в Украине. Потом врали, что подписали контракты. Врали офицеры, врали сержанты. Им разрешили нарушить закон и отправить моих сыновей в Украину, но им не разрешили сказать матери, где ее дети», – сказала она.

Женщина отметила, что не понимает, почему и за что ее дети должны были воевать.

«Так много сыновей не вернулись и никогда не вернутся. Так много матерей все еще ищут своих детей. Это ужасно. Мы должны были достичь пика человеческого развития. Почему мы не смогли прийти к соглашению? Почему мы должны сражаться и убивать? Мои дети были другими людьми, когда вернулись. Это видно по их глазам. Они другие. Они разочарованы. Я хочу, чтобы они снова поверили в светлое будущее, в мир и любовь. Они перестали верить», – добавила она.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что отцу пропавшего без вести российского моряка Егора Шкребца заявили, что крейсер «Москва», на котором он проходил службу, вообще не принимал участия в «военной спецоперации» в Украине.