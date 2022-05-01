Война на Николаевщине: Враг перебрасывает резервы, чтобы попытаться вернуть утраченные в результате контрнаступления ВСУ позиции

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 28 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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08:01 Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Южнобугском направлении враг в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

«Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет переброски резервов на угрожающие направления», - говорится в сводке Генерального штаба.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.

В целях восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

07:13 В результате вчерашнего обстрела оккупантами Николаева снаряды упали в 20 метрах от детского сада, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.