Оккупанты хотят поднять со дна возле Змеиного и «подлатать» потопленный «Байрактаром» катер «Раптор»

Россияне пытаются поднять со дна Черного моря свой потопленный возле Змеиного катер «Раптор».

Об єтом сообщает ОК «Південь».

«Корабельные группировки в Черном море держат актуальную угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по извлечению из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа «Раптор». Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать «утопленниками», - сообщают в ОК.

После поднятия «Раптора» россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав.

Как известно, в начале мая БПЛА Bayraktar возле Змеиного уничтожили российский десантный катер «Серна» и два катера «Раптор».