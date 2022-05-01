Жены оккупантов просят мужей вернуться домой, чтоб «заработать им на пенсию»

Жительницы россии советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой, потому что некому на пенсии будет зарабатывать.

Об этом свидетельствует очередной перехват от Главного управления разведки.

В перехваченном разговоре российского оккупанта со своими родными, жена рашиста агитирует того писать рапорт на увольнение из армии. Уверяет, что судебное преследование, пугающее военных российское командование, не имеет законных оснований.

Мать оккупанта, которая присоединилась к разговору, сетует на ложную информацию о потерях, которую подают российские СМИ:

«США – 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши – 1200, воображения? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж… (все плохо)».

Мать оккупанта жалуется, что спецоперация неизвестно на сколько растянется, а отстраивать Украину придется также за счет россиян. В то же время по телевизору показывают исключительно праздники.

«Улан-Удэ 99 лет – огромный концерт! Пох*й, что в Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре… Детей патриотизму бросились учить… Сколько народу, а правды ничуть нет», - говорит женщина.

Напомним, оккупант по телефону жаловался матери о невозможности уволиться из армии и вернуться домой.