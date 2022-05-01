Русские оккупанты хотят вернуться домой и найти работу «на гражданке»: «Не сошелся же мир на армии, правильно?»

Русские оккупанты думают, как вернуться домой и уйти с армии – в агитацию своего командования они больше не верят.

Об этом свидетельствует очередной перехват от Службы безопасности Украины.

Судя по диалогу, рашисты деморализованы – они не верят в агитацию и угрозы, хотят вернуться домой и устроиться на какую-нибудь гражданскую должность.

-За*бало все, сказали, замены, нах*й, не будет никакой, никто нас не хочет ехать, менять, все отказываются сюда ехать. -Сюда, на Украину? -На Украину. -Даже командование выступало? -Ну да, приезжало, агитировало, какими только словами, способами. Младшие классы пишут письма: «Вот, если вы уедете, кто тут останется», пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволимся. Но что-то это никого не остановило. -То есть, можно уехать? -Да можно-можно. -И че думаешь делать? -Да что делать, я думаю, три месяца как стукнет, надо как-то выбираться, буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?

Напомним, оккупант по телефону жаловался матери о невозможности уволиться из армии и вернуться домой.