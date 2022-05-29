Присвоение путиным 64-й бригаде оккупантов звания «гвардейская» свидетельствует о поощрении преступлений, - ГУР Минобороны

Тот факт, что 65 мотострелковой бригаде, которая зверствовала под Киевом, присвоили звание «гвардейская», говорит о том, что в россии на уровне высшего руководства поощряют преступления против украинцев.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины в комментарии CNN.

Сообщается, что CNN продолжает отслеживать военные преступления, совершенные на территории Украины личным составом российской 64 отдельной мотострелковой бригады.

В этот раз журналисты телеканала опросили жителей Бучи и представителей местной прокуратуры. Также свои комментарии CNN предоставили Генеральный прокурор Украины и представитель ГУР МО Украины. Он отметил, что 64 бригаду создали после войны россии в Грузии.

— За солдатами было замечено мародерство и насилие. Но, вместо того, чтобы принять меры по отношению к бригаде, их наградили новым оружием и снова послали в Украину, - сказал представитель разведки.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все российские военные преступники получат справедливое наказание. Некоторых из них сейчас ликвидируют в боях украинские воины.