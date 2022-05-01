В двух областях Украины попрощались с бойцами «КОРДа», которые погибли, защищая Украину

В Ровенской и Винницкой областях с почестями простились с бойцами спецподразделеня «КОРД», которые погибли, при выполнении служебного задания.
Об этом сообщили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
В субботу, 28 мая, в Ровенской области попрощались с пятью бойцами. Уточняется, что возраст погибших был от 31 от 35 лет.
«Сегодня простились с нашими земляками, отдавшими жизнь за Украину. Война уносит лучших. Помним цену, которой обретается свобода, независимость, победа. Каждый из них – образец мужества и преданности Украине. Честь погибшим Героям! И вечная память», - сказал Коваль.
«Из-за войны их дети - в возрасте от 10 месяцев до 7 лет - больше никогда не обнимут папу. Это ужасная катастрофа», - добавил глава Ровенской ОГА.
На следующий день, в воскресенье, 29 мая, на площади Василия Стуса в Виннице простились с девятью бойцами «КОРДа».
Глава Винницей ОВА опубликовал имена погибших защитников.
- Зайцев Михаил,
- Подыгун Игорь,
- Антощук Виталий,
- Клименко Дмитрий,
- Щербань Богдан,
- Булега Богдан,
- Олейник Виталий,
- Бондарчук Игорь,
- Турляк Артур.
Борзов назвал бойцов элитой полиции, которые «действуют на грани возможного».
«Слова бессильны. Как ни одна награда. Они не заменят людей. Ярость. Боль. Слезы. Отдали жизнь за нашу свободу. Молодые мужчины. Сыновья. Родители. Девять жизней. Девять героев. Сегодня девять КОРДовцев остаются в истории этой войны. И они в ней останутся, пока будем их помнить. А значит – навсегда», - отметил он.