В двух областях Украины попрощались с бойцами «КОРДа», которые погибли, защищая Украину

В Ровенской и Винницкой областях с почестями простились с бойцами спецподразделеня «КОРД», которые погибли, при выполнении служебного задания.

Об этом сообщили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В субботу, 28 мая, в Ровенской области попрощались с пятью бойцами. Уточняется, что возраст погибших был от 31 от 35 лет.

«Сегодня простились с нашими земляками, отдавшими жизнь за Украину. Война уносит лучших. Помним цену, которой обретается свобода, независимость, победа. Каждый из них – образец мужества и преданности Украине. Честь погибшим Героям! И вечная память», - сказал Коваль.

«Из-за войны их дети - в возрасте от 10 месяцев до 7 лет - больше никогда не обнимут папу. Это ужасная катастрофа», - добавил глава Ровенской ОГА.

На следующий день, в воскресенье, 29 мая, на площади Василия Стуса в Виннице простились с девятью бойцами «КОРДа».

Глава Винницей ОВА опубликовал имена погибших защитников.

- Зайцев Михаил, - Подыгун Игорь, - Антощук Виталий, - Клименко Дмитрий, - Щербань Богдан, - Булега Богдан, - Олейник Виталий, - Бондарчук Игорь, - Турляк Артур.

Борзов назвал бойцов элитой полиции, которые «действуют на грани возможного».