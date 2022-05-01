Оккупанты продолжают насильно вывозить мариупольцев в фильтрационные лагеря, а оттуда – в депрессивные регионы рф

Русские оккупанты продолжают воровать украинцев и вывозить их в депрессивные регионы россии.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Радой по правам людей Людмила Денисова.

По ее словам, в течение последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3 тысячи украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы россии.

По меньшей мере 10% не проходящих фильтрацию горожан признаются оккупантами «опасными для российского режима». Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Еленовка Донецкой области, или же везут в печально известную тюрьму «Изоляция» в Донецке.

Пребывание там сопровождается многовременными допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству.

Напомним, принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя россия отправила в Приморский край – за 8 тысяч километров от Родины.