Часть Донецкой области из-за обстрелов осталась без электричества – 115 шахтеров не могут поднять на поверхность

В Донецкой области в результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы остались без электричества. Из-за этого 115 шахтеров не могут поднять на поверхность.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Горняки остались под землей в Торецке: 112 на шахте «Центральной», 3 на шахте «Торецкой». Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров наверх. В районе Торецка обесточена Центральная электроподстанция НЭК «Укрэнерго».
«Восстановительные работы уже начались – здесь необходимо будет ликвидировать около двух десятков разрывов проводов. Из-за отключения электричества прекращена подача воды от фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды», - сообщил Кириленко.