Эрдоган проведет телефонные разговоры с Зеленским и путиным, чтобы «сохранить каналы для диалога и дипломатии»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник у него запланирован телефонный разговор с президентами Украины и России.

Об этом сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu Agency.

Эрдоган объяснил, что прежде всего озвучит свою просьбу хранить каналы для диалога и дипломатии, чтобы иметь возможность достичь мира в Украине путем переговоров.

Турецкий президент рассказал об этом журналистам на борту президентского самолета поздно вечером в субботу, возвращаясь из Баку.