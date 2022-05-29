россия представляет долгосрочную угрозу безопасности нашей страны, - министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что россия представляет долгосрочную угрозу безопасности его страны.
Об этом сообщает «Delfi».
- Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня, - подчеркнул политик.
Он отметил, что очень важной целью является увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.
- Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны – строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру… Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро, - отметил он.
- Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. россия представляет собой долгосрочную угрозу нашей безопасности… россия хотела бы, чтобы мы были разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием, - подчеркнул Анушаускас.