россия представляет долгосрочную угрозу безопасности нашей страны, - министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что россия представляет долгосрочную угрозу безопасности его страны.

Об этом сообщает «Delfi».

- Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня, - подчеркнул политик.

Он отметил, что очень важной целью является увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.

- Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны – строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру… Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро, - отметил он.