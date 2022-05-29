В подразделениях «кадыровцев» в Украину отправляют уголовников, некоторые еще не отсидели свои сроки

На войну в Украину в составе «добровольцев» из Чечни были отправлены осужденные, у которых еще не истек срок наказания.

Об этом сообщают «Медуза» и телеграм-канал «Можем объяснить».

Журналисты сопоставили список «добровольцев», ранее опубликованный украинской разведкой, и решения на сайтах российских судов, и описали несколько таких случаев. Один из них – неоднократно судимый Бекхан Тайсумов, который до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество.

Другой заключенный Тамерлан Магамерзуев был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, однако вместо этого уехал в Украину, пропустив также заседания суда по другому делу. До исполнения наказания он не имел права пересекать границы рф.

Всего, по подсчетам «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечни в Украину «добровольцев» по меньшей мере 101 человек «с уголовным прошлым и настоящим». Судимый семь раз за семь лет Тайсумов находится не в колонии, как велел суд, а на фронте.