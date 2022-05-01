В Одесской ОВА хотят наказать отдыхающих, которые водят детей на заминированные пляжи

Жители Одессы и области продолжают пренебрегать запретами, подвергая опасности себя и детей, и посещают заминированные пляжи.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает «Новое время».

Он обратился к одесситам и гостям региона с напоминанием, что все побережье Одесщины заминировано. Также из-за шторма море периодически выносит на пляжи российские противокорабельные мины. Однако, по его словам, опасность не останавливает любителей пляжного отдыха. Особой циничной безответственностью Сергей Братчук назвал поведение родителей, приводящих на заминированные пляжи детей. Он отметил, что юристы уже работают над разработкой соответствующих законодательных положений, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.