«80-минутный телефонный разговор с путиным – разве это не смерть мозга?»: В Эстонии раскритиковали Макрона и Шольца

Глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит не разговаривать с российским президентом владимиром путиным, а съездить в Украину и помочь ей победить в войне с рф.

Об этом он написал в Facebook.

«Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непроизвольно готовят почву для нового российского насилия. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с путиным неизбежно заставляет перефразировать самого Макрона – разве это не смерть мозга?» – написал он.

Михкельсон признает, что его критика звучит резко, однако подчеркивает: легитимация человека, начавшего войну, несет угрозу всему союзному пространству.

Эстонский политик не понимает, какие уроки извлек Берлин и Париж из недавнего прошлого. Он также не понимает, почему Франция с Германией ищут предлоги для затягивания военной помощи Украине и верят в обещания россии, хотя москва ведет войну на уничтожение против европейского народа.

По словам эстонского парламентария, логичнее было бы помочь Украине выстоять и победить россию, ведь это рф пытается изменить мировой порядок. Михкельсон также отметил, что если Макрона и Шольца беспокоит возможный продовольственный кризис из-за войны, то нужно создавать гуманитарный конвой для украинских судов с зерном.

«Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и срочно поехать в Украину. Я надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца мотивированы не боязнью потерять влияние в демократической Европе, в которую непременно войдет Украина после победы в войне, а также Молдова, Грузия, Беларусь, которые освободятся от де-факто российской оккупации», – написал он.

По словам Михкельсона, Европа может хоть какое-то время побыть без экзистенциальной угрозы со стороны россии, но для этого лидерские качества должны показать государственные деятели, которые отстаивают демократические ценности и принципы.

«К счастью, в Европе есть смелые мужчины и женщины в Украине, знающие цену свободе. Слава Украине!» – подытожил он.

Напомним, в субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента россии владимира путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.