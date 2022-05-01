Захваченные в плен «азовцы» достойно ответили российским пропагандистам: «Я бы исполнял приказ до последнего»

Украинские воины из «Азова» достойно выдерживают допросы российских пропагандистов.

В одном случае пленный Назарий Гринцевич рассказал, что на «Азовстали», несмотря на дефицит еды и воды, справедливо делили рацион на всех, заботились о раненных. Гарнизон покинул бункер только после приказа командования.

- Мы военнослужащие, мы делаем свою работу до конца. Есть приказ «стоять», нет приказа «уходим»… Я бы исполнял приказ до последнего, - сказал Назарий.

Другой «азовец» Владислав Дутчак («Доцент») опроверг причастность украинских войск к массовым захоронениям в Мариуполе. Кроме этого, пропагандист спросил у украинца, «кто для него жители ОРДЛО». На это Дутчак сказал: