Захваченные в плен «азовцы» достойно ответили российским пропагандистам: «Я бы исполнял приказ до последнего»

Украинские воины из «Азова» достойно выдерживают допросы российских пропагандистов.
В одном случае пленный Назарий Гринцевич рассказал, что на «Азовстали», несмотря на дефицит еды и воды, справедливо делили рацион на всех, заботились о раненных. Гарнизон покинул бункер только после приказа командования.
- Мы военнослужащие, мы делаем свою работу до конца. Есть приказ «стоять», нет приказа «уходим»… Я бы исполнял приказ до последнего, - сказал Назарий.
Другой «азовец» Владислав Дутчак («Доцент») опроверг причастность украинских войск к массовым захоронениям в Мариуполе. Кроме этого, пропагандист спросил у украинца, «кто для него жители ОРДЛО». На это Дутчак сказал:
- Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие же, как мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь, что мои дети и их дети найдут общий язык, - сказал Дутчак.