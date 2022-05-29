У Зеленского считают, что рф снова начнет газовый шантаж Европы

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что нельзя исключать, что россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

«Учитывая, что сейчас кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель москвы. И именно сейчас важно показать силу и единство западного мира. Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы рф, вторичные санкции, а также именно оружие, которое просит наше государство – это сильный, единый ответ. Удары по россии должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе кремль попытается расколоть ЕС и продолжит свой шантаж. Украина понимает важность сильной Европы», - отметил Ермак.