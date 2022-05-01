Зеленский уволил начальника харьковского СБУ: «Не работал на защиту города с первых дней войны, а думал только про себя»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления СБУ в Харьковской области.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Действия начальника управления СБУ Зеленский противопоставил работе остальных харьковских властей, которые остались в городе и сотрудничали между собой.

- Я приехал, разобрался, уволил начальника управления СБУ в Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только про себя лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят, - сказал Зеленский.

- Треть Харьковщины под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию и на этот результат должен работать каждый на должностях, как на местном уровне, так и на государственном, - подчеркнул Глава государства.

Харьковское управление СБУ с марта 2020 года возглавлял Роман Дудин. За 2021 год он получил зарплаты на сумму 658 тысяч гривен (сообщает Kharkiv Today).