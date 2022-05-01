Северодонецк стал принципиальной целью для рф, в городе повреждены 90% зданий, - Зеленский

Административный центр Луганской области Северодонецк стал принципиальной целью для рф, но Украина делает все для сдерживания наступления.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Забрав у нас мир в 2014 году, оккупанты хотят забрать и все остальное. Не оставить нам ни свободы, ни домов, ни жизни. В результате российских ударов в Северодонецке разрушена вся критическая инфраструктура города, 90% домов повреждены. Более 2/3 жилого фонда города полностью разрушены, нет связи, постоянные обстрелы. Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупантов. Им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре Дружбы народов, 32, где находится Северодонецкая администрация.