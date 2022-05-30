«Нам еще нужно бороться, война не закончилась», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Киева и всей Украины и напомнил, что война не закончена, и что украинцы бьются за свою спокойную жизнь.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Напомним, что Зеленский 29 мая посетил Харьков и район Салтовка, который подвергся ударам российской армии.

- Возвращение с востока в Киев в это время оставляет неоднозначное впечатление. После молчания Салтовки – заполненный людьми и улыбками Хрещатик. После грохота артиллерии на передовой – расслабленность киевлян, которые сегодня гуляли по городу в день Киева.

- Именно за такое счастье жить обычной жизнью и тихо гулять по улицам своего города сейчас идет эта война… Я желаю вам, киевляне и киевлянки, беречь это спокойствие, свой город и обязательно помнить, чего стоила защита столицы, сколько жизней отдали за столицу. Я понимаю, что в ваших глазах уже лето, но я хочу, чтобы в ваших мыслях было понимание – нам еще нужно бороться, война не закончилась, - сказал Президент.

Также он вспомнил, что День города отмечал и его родной Кривой Рог. Зеленский пожелал ему и всем городам и громадам Украины, чтобы время до победы было короче.

- Должны работать для этого все – каждый и каждая без исключений. В своей инаугурационной речи три года назад я сказал, что каждый из нас – Президент. И именно сейчас это чувствуется больше всего. Потому что наше будущее зависит не только от моих действий в этом кабинете, кабинете Президента Украины, или от того, что делают в других кабинетах Киева, но и от того, что делается в Харькове, Сумах, Кривом Роге и Одессе, Львове и Ужгороде, в Луцке и Виннице, Николаеве и Днепре, Житомире и Чернигове, Полтаве и Кропивницком, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Хмельницком и Черкассах. Конечно, и в Херсоне, в Запорожской области, и на всей территории нашего Донбасса и в Крыму.