ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Украине из-за войны не работает 35% экономики

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 29 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 30 мая.

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01:41 Из-за войны в Украине не работает 35% экономики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC, пишет «Бабель».

- По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП составляет 30-50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает, - подчеркнул он.

Шмыгаль объяснил, что госбюджет выполняется на уровне 50-70% от довоенного уровня.

01:27 Вице-премьер министр Ирина Верещук советует жителям оккупированных территорий не принимать российское гражданство.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Верещук, война, возможно, будет длиннее, чем ожидалось.

«Возникают два основных вопроса: оставаться ли жить под временной оккупацией? Если оставаться под оккупацией, брать ли российский паспорт? Советую следующее: 1) Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это не просто, но находите пути и возможности. Потому что, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей. 2) Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше заморочек, чем выгоды. Итак, не берите российские паспорта, не оставайтесь в оккупации!» - написала она.

00:27 ЕС снова не договорился о новых санкциях против рф. Очередной раунд консультаций по шестому пакету санкций против рф оказался неудачным, следующий состоится утром 30 мая, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, пишет «Украинская правда». Речь идет не только об эмбарго на российскую нефть.